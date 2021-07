Paus Franciscus is terug thuis in Vaticaan na tien dagen ziekenhuis

Paus Franciscus moet tot september thuis in het Vaticaan voort herstellen van zijn operatie, waarbij de helft van de dikke darm werd weggenomen. De paus leed aan zogenoemde symptomatische diverticulaire stenose, waarbij zich uitpuilingen vormen in de wand van de dikke darm. Die aandoening wordt beter snel aangepakt om erger (zoals darmperforaties) te voorkomen. Het was de eerste keer dat de 84-jarige Franciscus is opgenomen in een ziekenhuis, sinds hij in 2013 paus werd.