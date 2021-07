Plofkraak bij AXA bankkantoor in Essen: "De daders zijn gevlucht"

In Essen is vannacht een plofkraak gebeurd in een bankkantoor van AXA, vlakbij het politiekantoor en het gemeentehuis in het centrum. De daders vluchtten weg in de richting van Nederland. De lokale politie van Essen zette de achtervolging in, maar de daders konden ontkomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er al dan niet is gestolen.