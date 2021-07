Provincie Luik zwaarst getroffen: wegen afgesloten, rivieren buiten oevers getreden, kelders en straten ondergelopen 

Een van de zwaarst getroffen plaatsen in Luik is de stad Spa. Daar staat momenteel het hele stadscentrum blank en is de elektriciteit op sommige plaatsen uitgevallen. Onze reporter Saskia De Schutter stond tijdens het middagjournaal pal in het centrum. "Het centrum bereiken, was op zich al een hele opdracht, want alles, maar dan ook alles in de omgeving staat blank", vertelt De Schutter. "Ik denk dat we er wel een uur over hebben gedaan om tot hier te raken."