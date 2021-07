Regen zet de tenten van KSA uit Roeselare onder water: "Maar de sfeer zit nog altijd goed"

Door de overvloedige regen kampt het Oosten van ons land met wateroverlast. Dat zorgt voor veel problemen bij de jeugdbewegingen die daar op kamp zijn, zoals de West-Vlaamse KSA De Torrewachters. Zij zijn op kamp in Beverlo in Limburg, maar laten de regen niet aan hun hart komen, zegt hoofdleider Victor Desmet. "De sfeer zit nog altijd supergoed. Het is eens wat anders zo'n kamp in de regen."

De jongere leden slapen er in een kampgebouw, maar de oudere leden brengen de nacht door in tenten. "De afgelopen dagen heeft het zodanig veel geregend dat het grasveld waar alle patrouilletenten opgesteld stonden volledig onder water staat", zegt Victor. Maar jeugdbewegingen zijn creatief, dus hebben ze er iets op gevonden. "Eerst probeerden we grachten te graven om het water tegen te houden, maar dat bleek al snel niet voldoende te zijn. Nu hebben we onze tenten op een hoger gelegen gebied gezet zodat de tenten droog kunnen blijven staan en onze gasten weer goed kunnen slapen."

Hoelang de regen nog voor overlast zal zorgen, is onduidelijk. "Als we het weerbericht mogen geloven, dan zouden we zaterdag terug onze tenten op de oorspronkelijke plaats kunnen zetten. Het is nog maar onze vierde dag, dus we gaan het kamp absoluut niet stopzetten. We zijn van de KSA. We trekken ons plan wel", klinkt het nog.