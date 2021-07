Situatie voor migranten en vluchtelingen in Libië verergert nog, zegt nieuw rapport van Amnesty International

Gruwelverhalen zijn er ook over een gesloten centrum voor kwetsbare groepen in Tripoli. Ook dit centrum werd tot voor kort gerund door milities maar is nu opgenomen in het officiële opvangnetwerk. Vrouwen getuigen er over verkrachtingen, afpersing, voorstellen om seks te hebben met de bewakers in ruil voor voedsel of water, of in ruil voor hun vrijheid. Gaan ze er niet op in, dan worden ze geslagen. Volgens getuigen zouden twee baby’s er gestorven zijn omdat ze niet naar het ziekenhuis gebracht zijn toen ze in kritieke toestand waren.