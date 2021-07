Vlaming die zich op een nieuwe videodienst abonneert, doet dat meestal bovenop bestaande abonnementen

De Vlaming blijft bovendien trouw aan klassieke betaaltelevisie. Bijna 90 procent van de ondervraagden geeft aan zo'n abonnement te hebben. Van de betalende streamingopties is Netflix veruit de populairste met bijna 60 procent. Concurrenten Disney+ en Streamz zijn nog maar sinds september 2020 beschikbaar in ons land. Disney+ zat een half jaar later al aan 20 procent, Streamz van Telenet en DPG Media (waarvoor ook de VRT programma's aanlevert) is derde met 10 procent. Gratis streamingdiensten zoals VRT NU, VTM GO of GoPlay zijn niet opgenomen in het onderzoek.