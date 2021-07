Toenemend vandalisme baart Turnhoutse Parkwijk zorgen

Het gaat om gebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK. Veel mensen zijn al vertrokken omdat DE ARK had gehoopt om vroeger met de werken te kunnen starten. "We proberen het er nu zo goed mogelijk op te volgen. We proberen hier zoveel mogelijk eigen mensen te laten passeren", zegt Cassandra Driessen van DE ARK. "We weten dat er een aantal ramen beschadigd zijn, we zijn die dan ook aan het repareren."

De huisvestingmaatschappij rekent ook op de buurt zelf. "We zetten in op initiatieven van verenigingen die de leegstaande ruimtes dan kunnen gebruiken. Zo kunnen ze samen met ons een oogje in het zeil houden."