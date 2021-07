Vlaams minister Beke (CD&V): "Ik heb geen taboe tegenover verplichte vaccinatie zorgpersoneel"

"Vaccineren moet de norm zijn in heel Vlaanderen, maar zeker voor mensen in de zorg", aldus Beke. Hij doet een oproep aan de werkgevers in de sector om hun personeel opnieuw te gaan sensibiliseren. "Zorg ervoor dat degenen die nog niet overstag zijn gegaan en nog niet gevaccineerd zijn zich effectief laten vaccineren."

Hij volgt ook zijn federale collega van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in diens oproep om meer transparantie over de vaccinatiegraad in de verschillende zorginstellingen. "Voorzieningen kunnen vandaag al de cijfers bekendmaken op hun websites. Doe dat als aansporing voor de twijfelaars."

Er is enige urgentie, want de besmettingscijfers lopen weer op, onder meer door de besmettelijke deltavariant die terrein wint. "There is no time to waste, zeker voor degenen in de zorg die nog niet gevaccineerd zijn."

Verplichte vaccinatie is nog niet voor vandaag, maar dat kan nog komen. "Wat de verplichting betreft, ik heb daarover geen taboe." Wouter Beke bekijkt intussen hoe zo'n verplichting concreet kan worden ingevoerd, voor wie die zal gelden en welke sancties zij riskeren als ze blijven weigeren."