Deel van oogst van biopluktuin in Oostende gestolen

Volgens de organisatie was de diefstal van de oogst gepland. "Wellicht heeft de dader gewacht tot het avond was en we gaan er wel van uit dat het gepland was, ook omwille van de hoeveelheid. We hebben ook op de parking van de school vlakbij verschillende groentenresten gevonden. Waarschijnlijk hebben die mensen daar geparkeerd en hebben ze daar de groenten in de auto geladen. Dat gaat over venkel, aubergines, bloemkolen, ajuin,... Ja, ze hebben eigenlijk heel de toer gedaan. Ze namen zelfs bakken mee van ons en hebben die gevuld met onze groenten", vertelt Pieter Moenaert die verantwoordelijk is voor de biopluktuin.