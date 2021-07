VS gaat medewerkers en bondgenoten evacueren uit Afghanistan: "Operation Allies Refuge"

Zijn woordvoerder Jen Psaki bevestigde vandaag dat de VS inderdaad een groot aantal van die mensen gaat weghalen. Het zijn Afghanen die de voorbije jaren gewerkt hebben voor het Amerikaanse leger, meestal als vertaler, soms ook in andere functies. Gevreesd wordt dat die mensen het doelwit zouden kunnen worden van de talibanrebellen of van islamitische terroristen.

Ook andere bondgenoten als Europese landen zijn bereid om Afghanen in die situatie op te nemen nu hun troepen worden teruggetrokken. De VS hadden een gelijkaardige operatie na hun terugtrekking uit Irak in 2011.