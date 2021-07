150.000 Nederlanders krijgen compensatie voor Volkswagen met "sjoemelsoftware": wat betekent dit voor België?

De uitspraak in Nederland is geen alleenstaand geval. Ook in Duitsland was er al een uitspraak die een consument een compensatie gaf. "En heel recent nog was er ook een uitspraak in Italië waar 63.000 Volkswagen-eigenaars in totaal voor 200 miljoen aan schadevergoedingen hebben gekregen", aldus Simon November van consumentenorganisatie Test Aankoop. "Wij zijn dan ook blij dat de rechtbank in Amsterdam Volkswagen veroordeeld heeft en zegt dat er sprake was van bedrog."