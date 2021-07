Wat is de link tussen Adolf Hitler en de Louise-Marie tunnel in Ronse? Infrabel duikt in geschiedenis tijdens renovatie

"Het is een betonnen tunnel met metselwerk. Tijdens de twee maanden dat we er werken gaan we controleren of het metselwerk overal nog in orde is", legt Baeken uit. "We kijken ook de waterhuishouding na. We willen het regen -en grondwater goed analyseren en afvoeren zodanig dat het niet in de sporen kan druppelen. Dat zou anders op termijn voor problemen kunnen zorgen voor de stabiliteit van de sporen."