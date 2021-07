Werken aan Oosterweelverbinding kunnen doorgaan ondanks PFOS-vervuiling

De werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen kunnen doorgaan zoals gepland. Dat is beslist op basis van een rapport van een groep experten. De Oosterweelwerf ligt in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht waar de grond vervuild is met te hoge waarden PFOS. Ook de grond van de werf is aangetast.