Maarkedal legt werken aan spoorlijn stil: "Infrabel is niet in orde met papieren en overlast voor buurt"

Baeken hoopt dat de werken snel kunnen hervatten. "Het is natuurlijk niet fijn dat de machines verzegeld zijn, want we hebben maar 2 maanden de tijd om de klus te klaren. We moeten hier 12 kilometer aan sporen vernieuwen, dat is uiteraard heel wat werk. Gelukkig hebben we een klein beetje speling, al mogen de werken hier niet te lang stilliggen. We gaan ons snel in regel stellen."