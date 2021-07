West-Vlaamse hobbykok Claudia Allemeersch was 5 jaar geleden bij de aanslag in Nice

Op 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag, reed een witte truck in op de massa op de Promenade des Anglais in Nice. In totaal kwamen 86 mensen om het leven. Claudia Allemeersch, ook bekend als de beste hobbykok van Vlaanderen uit 2009, was erbij. Elk jaar opnieuw staat ze er even bij stil. "Het is niet zozeer het rumoer van de aanslag die me is bijgebleven, wel de ijzige kilte de dag erna. Niemand kwam op straat, het was er doodstil. Voor mij is dat één van de ergste aanslagen die er gebeurd zijn, vooral omdat er zoveel kinderen werden aangereden."

"Ik probeer ieder jaar nog eens terug te gaan", vertelt Claudia. "Als ik in Nice ben, dan rijd ik altijd met de fiets naar de plaats van de aanslag, langs de grote promenade waar iedereen naar het vuurwerk stond te kijken." Intussen is er een nieuwe promenade aangelegd en is er van de aanslag niet veel meer te merken. "Enkel op het einde van de straat staat een klein monument. Ik denk dat ze bewust het beeld van de aanslag hebben weggenomen om het toerisme opnieuw naar daar te leiden. Ze willen het imago van Nice als mooie badplaats behouden."