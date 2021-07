Zware wateroverlast in Voeren: vijftigtal huizen staan onder water

‘s Ochtends bereikte de Berwijn in Moelingen reeds even het alarmpeil maar in de loop van de voormiddag zakte het water. De aanhoudende regen en het wassende water in de Waalse buurgemeenten - in de provincie Luik was het provinciaal rampenplan reeds van kracht - bleven echter dreigen. Even na de middag werd het gemeentelijk rampenplan reeds in werking gezet en alle hens aan dek geroepen. Brandweer, politie en alle diensten waren stand by. In Ottograven in ’s-Gravenvoeren stroomden water, stenen en smurrie op het wegdek zodat de weg richting ’s-Gravenvoeren werd afgesloten. Ondertussen staan een vijftigtal huizen onder water. De brandweer gaat dan ook de bedding van de Berwijn verbreden.



Ook de kinderen die op bivak waren in de Koestal in Moelingen moesten geëvacueerd worden. De politie zorgde hiervoor en bracht de jongeren veilig en wel naar de sporthal van de provinciale secundaire school. Een gedeelte van de Bijstraat liep volledig onder water omdat de bedding van de Berwijn het water niet meer geslikt kreeg. Een senior die mlnder goed te been was moest er geëvacueerd worden.