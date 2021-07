140 woningen in Moelingen (Voeren) geëvacueerd vannacht: grotendeels per boot

In Moelingen, een deelgemeente van Voeren, zijn vannacht mensen uit hun huis gehaald omdat de rivier de Berwijn buiten haar oevers is getreden. De evacuatie gebeurde voor een deel per boot. Intussen is het waterpeil niet verder gestegen. Het water is zelfs iets teruggetrokken waardoor er vandaag mogelijk kan gestart worden met het wegpompen van water.