Pastoor van Holsbeek krijgt vaker vraag om huizen te zegenen

Afgelopen week was Penne nog bij een jong gezin voor een doopgesprek. "En opeens vroegen ze of ik hun huis wilde zegenen”, vertelt de pastoor. “Twee à drie keer per maand krijg ik de vraag om een huis te zegenen. Vroeger deden mensen dat altijd wanneer ze in een nieuw huis gingen wonen. En ik merk dat jonge mensen die vraag opnieuw vaker stellen.”