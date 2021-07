Auto brandt deels uit in Lokeren

In Lokeren is een wagen voor een deel uitgebrand. Toen de brandweer aankwam stond het voertuig vooraan in lichterlaaie. Mogelijk is er sprake van kwaad opzet, want in een voortuin op enkele meters van de wagen werd een halfvolle bus met ongekende vloeistof gevonden, mogelijk is het product als brandversneller gebruikt. De politie heeft de straat afgesloten. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse om de brand te onderzoeken.