Bijna 500 spoedopnames in Gent in 1 jaar tijd door fietsongevallen op tramsporen

Cathelijne Lyphout is spoedarts aan het Gentse UZ en werkte samen met spoedarts Philippe Leune van het AZ Sint-Lucas aan het onderzoek: "Mensen blijven vaak steken met hun fietswielen in de tramsporen. Of ze vallen bij het kruisen van het tramspoor", legt Lyphout uit. De fietsers hebben door de val breuken, kneuzingen en open wonden, zegt de spoedarts: "In het jaar 2018 waren er, van de gevallen die we onderzochten, gelukkig geen dodelijke ongevallen bij."