Canvas trekt stekker uit boekenprogramma "Brommer op zee"

Langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de VRT, brengt de hele zomer lang boekentips in samenwerking met Boekhandels Vlaanderen. Dit najaar keert "Winteruur" terug, de afsluiter van de Canvasavond waarin Wim Helsen met een gast praat over een zelfgekozen tekst. In "Alleen Elvis blijft bestaan" zullen deze herfst drie schrijvers hun opwachting maken aan de tafel bij Thomas Vanderveken. Hun namen worden later bekendgemaakt.

Voorts komen er geregeld schrijvers over de vloer in "De afspraak" of in radioprogramma's als "Interne keuken" op Radio 1 of "Pompidou" op Klara.