Vlaams-Brabantse en Brusselse brandweer snelt Waalse collega's te hulp: "We weten zelf maar al te goed wat het is"

"We hebben een bootwagen, een duikerswagen en extra manschappen gestuurd. Zij worden in de ruime regio rond Luik ingeschakeld voor de evacuatie van slachtoffers", vertelt woordvoerder Alain Habils. Volgens Habils is solidariteit onder de verschillende korpsen eigen aan de brandweer. "We weten heel goed wat zo'n situatie betekent. Voor de mensen die er wonen, maar ook voor de collega's. Als je voor zo'n interventie vertrekt, dan weet je dat dat urenlang zal duren. Wij zouden omgekeerd ook graag hulp krijgen van onze collega-korpsen - en die krijgen we ook."



Het brandweerkorps van Brussel heeft ook acht brandweerlui, klim- en duikmateriaal naar Luxemburg gestuurd.