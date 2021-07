Noodweer treft ook provincie Antwerpen: brandweer deelt zandzakjes uit en stuurt hulp naar Luik 

Brandweerzone Antwerpen helpt sinds vanacht mee in de provincie Luik. "Onze ploegen gaan met boten en duikers langs woningen en wagens om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn die hulp nodig hebben. Het is een heftige situatie", vertelt Marie De Clercq van de brandweerzone Antwerpen

Ook de brandweerzone Rivierenland is druk in de weer. Zij helpen mee in Chaudfontaine om mensen te evacueren. "Ik heb contact gehad met mensen daar en het is daar levensgevaarlijk. De stroming is zo gevaarlijk, dat de reddingsacties soms zijn stilgelegd."