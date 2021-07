Britney Spears getuigt opnieuw en mag van rechter haar eigen advocaat inschakelen: "straatvechter" Mathew Rosengart 

Britney vertelde onder meer dat ze onder Jamies bewindvoerderschap vitamines en haar kopjes koffie moest inleveren. "Mevrouw, dat is pure wreedheid", sprak ze de rechter toe. Ze wenst ook geen psychologisch onderzoek meer te ondergaan. "Ik wil dat jullie begrijpen hoeveel tijd me ontnomen is geweest door met te dwingen tot psychische testen die niets hebben opgeleverd."



Britney blijkt ook schrik te hebben van haar vader, een ex-alcoholist. "Ik vreesde altijd dat hij beschonken zou opdagen en me in verlegenheid zou brengen."