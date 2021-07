"Champing": kamperen in de kerk van Kaaskerke

In Kaaskerke bij Diksmuide opent vanaf zaterdag de "champing". Wie wil, kan gaan kamperen in de kerk van Kaaskerke. Dat concept is overgewaaid uit Nederland en Engeland. In de kerk staan zes hoge hutten waar telkens 2 mensen in kunnen slapen. Daarnaast is er een grote eettafel, een ruimere zithoek, een kleinere zithoek waar je een film kan bekijken, sanitair en een privécafé.

De Sint-Bartholomeuskerk van Kaaskerke werd in 2003 ontwijd waarna het nog enkele jaren dienst deed als antiek- en brocantezaak. Vennootschap Pedra Viva! uit Deinze kocht de kerk vorig jaar op. In afwachting van de definitieve herbestemming kan je alvast de komende twee jaar blijven logeren in de kerk. De kostprijs bedraagt ongeveer 500 euro voor maximum 12 personen per nacht. De eerste gasten komen aanstaande zaterdag logeren.

De kerk in Kaaskerke is de eerste en voorlopig enige "champing" in Vlaanderen.