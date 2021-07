Ondanks de coronapandemie is het vaccinatiebereik bij jonge kinderen in Vlaanderen vorig jaar erg hoog gebleven voor de basisvaccins. Dat deelt Kind en Gezin mee.

Uit de nieuwe vaccinatiecijfers blijkt dat zeker 93,2 procent van de pasgeboren kinderen in 2020 een eerste dosis kreeg van het Hexavalent-vaccin, dat beschermt tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en Haemophilus influenzae b in de eerste levensmaanden. Zeker 92,7 procent van de kinderen uit 2019 kreeg in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. En minstens 92,3 procent van de kinderen uit 2019 kreeg in het tweede levensjaar een vaccin tegen polio.

De cijfers liggen iets lager dan in 2019. Maar Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin, verduidelijkt dat de cijfers elk jaar nog achteraf bijgesteld worden, bijvoorbeeld omdat vaccinaties later geregistreerd worden. "We merkten we dat er gezinnen waren die in de eerste fase van de pandemie angstig waren en naar de huisarts gingen voor vaccinatie", zegt Wouters.