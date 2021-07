Directeur van Tele-Onthaal Limburg Patricia Hemelaer gaat na 23 jaar met pensioen

Tele-Onthaal is een hulplijn waar Limburgers dag- en nacht terecht kunnen met kleine en grote zorgen. Een anonieme vrijwilliger beantwoordt de oproepen. Patricia Hemelaer was 23 jaar lang directeur van de organisatie. "In 1998 werkten we met drie collega’s, waaronder een secretaresse, stafmedewerker en de directeur. Intussen worden onze Limburgse vrijwilligers door 8 collega’s ondersteund. Ook onze vrijwilligersploeg breidde stevig uit."



Naast het gratis telefoonnummer 106 biedt Tele-Onthaal ook anonieme chathulp aan. Het laatste werkjaar van Patricia is wellicht haar meest memorabele. De organisatie heeft niet alleen sterk moeten digitaliseren. Maar het was ook een recordjaar voor Tele-Onthaal wat oproepen betreft. "Nog nooit eerder hadden we zoveel oproepers die nood hadden aan een luisterend oor. Ik ben erg trots op onze vrijwilligers die meer dan een jaar lang extra diensten op zich namen om die extra oproepen aan te nemen", zegt Hemelaer.