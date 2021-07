Dode vissen in de Nete door hevige regen: "Te weinig zuurstof in het water"

In Lier drijven er veel dode vissen op de Nete. Dat is een gevolg van de hevige regen van de afgelopen dagen. Het overtollige regen- en afvalwater komt in de rivier terecht, waardoor de vissen te weinig zuurstof krijgen. "De brandweer is momenteel bezig met de opkuis", reageert burgemeester Frank Bogaerts (N-VA).