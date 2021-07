Europees Hof vernietigend voor sanctieregime voor Poolse rechters

Met het arrest geeft het Hof gelijk aan de Europese Commissie. Die had de rechters in Luxemburg gevraagd het sanctieregime te onderzoeken omdat ze vond dat het in strijd is met het Europees recht. De zaak werd in 2019 aanhangig gemaakt. Het hele regime is inderdaad niet compatibel met het EU-recht, oordeelt het Hof nu.

De vastgestelde overtredingen zijn niet van de minste. De disciplinaire kamer die in de schoot van het opperste gerechtshof is opgericht kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks beïnvloed worden door het Poolse parlement én de regering in Warschau, stelt het Hof vast. Ook van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanstelling van de rechters en de leden van de disciplinaire kamer kan de onafhankelijkheid in vraag worden gesteld. (Lees verder onder de tweet van het Europees Hof)