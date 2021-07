Europa leent 15 miljoen aan Gents biotechbedrijf Inbiose

"De technologie die we hebben ontwikkeld produceert moedermelksuikers die in borstvoeding zitten. Die stoffen zitten niet in poedermelk, dus mengen we de kunstmatige moedermelksuikers met poedermelk, zodanig dat het beter lijkt op de borstvoeding. Dat is beter voor pasgeboren baby's, maar het is niet altijd mogelijk om hen dat te geven", legt CEO Wim Soetaert uit.