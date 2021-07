Europese Commissie start inbreukprocedures tegen Hongarije wegens anti-homowetgeving, ook Polen op de vingers getikt

De twee kwesties die de Europese Commissie aanklaagt, is de recente veroordeling van een Amerikaanse uitgever. Die kreeg begin deze maand een boete van 700 euro omdat hij in Hongarije een kinderboek over twee ouders van hetzelfde geslacht had uitgebracht.

Dat gebeurde niet op basis van de bovengenoemde antihomowet, maar op basis van een wet tegen oneerlijke handelspraktijken. De redenering ging als volgt: de uitgever zou de klanten misleid hebben door een boekje over een jongen met twee moeders in de boekenwinkels tussen de andere kinderboeken te plaatsen, zonder een waarschuwing over een "andere inhoud".

De Europese Commissie geeft Hongarije nu twee maanden de tijd om te antwoorden op de vragen uit de twee inbreukprocedures. Als dat niet gebeurt, kan de Commissie later beslissen om naar het Europees Hof van Justitie te stappen. De Hongaarse regering heeft eerder al laten verstaan niet van plan te zijn om de wet in te trekken.