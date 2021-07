Geldinzameling voor familie van overleden man na aanrijding in Kortrijk

In Kortrijk is een geldinzameling gestart om de familie van de man, die zondagnacht na een aanrijding overleed te helpen. Een 27-jarige man uit Ingelmunster zat toen aan het stuur. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Het slachtoffer liep met 2 vrienden over de brug richting thuis. Zij konden nog net op tijd wegspringen. Het slachtoffer, Azdad, woonde nog maar een paar maanden in Kortrijk. Hij verkocht een half jaar geleden zijn textielbedrijfje en zijn huis in Spanje en verhuisde naar Heule met zijn vrouw en drie kinderen.

Gisteren namen zijn familie en vrienden van hem afscheid in de Atakwa-moskee. Jmal Qnioun is de initiatiefnemer voor de geldinzamelactie. "Zo kan Azdad gerepatrieerd worden naar Marokko en kunnen we ook het gezin verder helpen", aldus Qnioun.