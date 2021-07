Gent werkt steegjesplan af: 20 smalle steegjes zijn volledig heraangelegd

Bij iedere heraanleg van de steegjes, maar ook in de stad in het algemeen, is veel aandacht voor vergroening. "We proberen overal geveltuintjes of groenslingers (nvdr kabels met beplanting van de ene kant van de straat naar de andere kant) aan te leggen. Zeker in die smalle straatjes is dat extra belangrijk want daar kan je geen bomen planten omdat er geen plaats voor is. Geveltuinen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de bewoners", zegt Watteeuw.

De foto hieronder is de Pluimstraat in Gent.