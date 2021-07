Gents knaldrangfonds is succes, Gentenaars compenseren hun Feesten met massa kleinere evenementen

Een van de VZW's die subsidies krijgt is de musicalschool Kamer 58. Die geeft lessen musical aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. Tijdens de Gentse Feesten stellen ze gewoonlijk een eigen gemaakte musical voor, maar die kan voor het tweede jaar op rij niet plaats vinden. "Erg jammer voor de leerlingen, want op een podium staan is juist waar ze het meest naar uitkijken, weet Pieter Casteleyn.

Het geld dat Kamer 58 nu krijgt van de stad gebruikt de vzw om een voorstelling te brengen in open lucht in de kiosken in Gent en omgeving. Ze zijn onder meer in september te zien op de Kouter en in Zwijnaarde.