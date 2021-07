Toscanzahoeve organiseert kampen met honden: "Zelfs kindjes die een beetje bang zijn, bloeien hier open"

Eerst maken de kinderen spelenderwijs kennis met elkaar én met de dieren. De kinderen zitten dan in een halve cirkel en ontmoeten één voor één de verschillende honden. "Sommige kinderen zijn in het begin een beetje bang voor de honden, maar daarna zie je ze allemaal openbloeien. Wat de kinderen heel leuk vinden is wanneer ze zelf een parcours voor de honden mogen uitstippelen met verschillende tunneltjes, hoepels en verhoogjes", vertelt instructeur Annemie Vrancken.

Wanneer het regent heeft Annemie andere spelletjes achter de hand. "Dan spelen we denkspelletjes met de honden. Bijvoorbeeld door snoepjes te verstoppen in een wc-rol en de dieren die dan te laten zoeken." Ook populair is de ballenbingo. "Dan gooien we allerlei balletjes in de tuin en gaan de honden ieder om beurt een cijfertje halen", aldus Annemie.

De Toscanzahoeve organiseert zowel mini-hondenkampen op woensdagnamiddag als kampen van een week tijdens de schoolvakanties. Je kan ook voor een hondenkamp van twee dagen kiezen en overnachten in een tent.