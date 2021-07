In Voeren meten inwoners schade op na slapeloze nacht: "Het is een echte ravage, hopelijk laatste regen gehad" 

“Al een geluk dat ik vijf kinderen heb en we het werk konden verdelen", zegt een andere vrouw. "Er stond er eentje vanvoor aan de deur met een dompelpomp en eentje aan de achterdeur. De anderen bracht spullen naar boven of schepten water weg aan de deur.”

Nu het water wat gezakt is, kunnen de inwoners de schade opmeten. “We moeten nog rondgaan in de smurrie, maar de ijskast is zeker kapot. De diepvries, piano en orgel moeten we nog bekijken, maar ze stonden ook in het water”, zucht een inwoner van Moelingen. “Het water trekt sinds de ochtend weg, maar het is toch afwachten of er geen regen meer valt hogerop, want dan hebben we hier opnieuw problemen.”