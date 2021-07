Laatste Gentse krantenkiosk mag niet blijven staan, stad geeft geen vergunning 

"Of het de moeite is om die kiosk te behouden, daarover wil ik wel praten", zegt schepen Watteeuw, "maar het is de manier waarop. Je doet eerst een voorstel, je praat erover en kijkt of het inderdaad kan. Zomaar de dingen op het openbaar domein plaatsen is niet de juiste manier van werken." De stad wijst Edmond Cocquyt ook aan als de eigenaar van de kiosk.