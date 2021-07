Liveblog - Hevige regen blijft problemen veroorzaken, jongeman gestorven in Eupen

In de provincies Luxemburg, Luik, Namen en Limburg is er nog steeds heel wat wateroverlast door hevige regenval. In Voeren in Limburg zijn 140 woningen geëvacueerd. In Eupen, in de Oostkantons, is gisteren een jongeman gestorven in het noodweer en in de provincie Luxemburg is een meisje van 15 vermist. Volg alles in onze liveblog.