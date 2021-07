Maas stijgt tot boven waakpeil: "Maar in '93 was het erger!"

"Ik zie veel hout en afval drijven, afkomstig uit Luik", zegt een voorbijganger. "Ik zie daar ook een diepvriezer drijven." Maar geen paniek te bespeuren bij de man. "Het is hier precies een zee geworden, maar ze hebben het hier flink uitgebaggerd. Het is hier een pak breder geworden. In '93 stond de weg hier nog blank. Ze voorspellen nog veel regen, maar we moeten afwachten", besluit hij rustig.