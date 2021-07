Mysteries ontrafeld: Wat deed een Limburgse lama op een Nobelprijsuitreiking?

Op Labiomista in Genk legt kunstenaar Koen Vanmechelen uit hoe lama Winter bij hen is terechtgekomen. "Winter was voor ons een 'match made in heaven'", vertelt hij. "Ik heb me jaren geleden al verdiept in die kracht van lama's en hun antistoffen. Een tijdje geleden heb ik ook professor Xavier Saelens ontmoet, en daar verschillende projecten mee gedaan. Toen bleek dat lama Winter - waar Saelens ook onderzoek op heeft uitgevoerd - een rustplekje nodig had, was het niet meer dan logisch dat we ze hier zouden onderbrengen." Vanmechelen heeft meteen ook een primeur om mee te geven: "Winter heeft zeer recent een jong gekregen genaamd Spike. We zetten het geslacht van die straffe lama's dus voort."