"Bijna niet te bevatten", "zijn waarden zullen nooit wijken voor geweld": Nederland rouwt om Peter R. de Vries

"Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'On bended knee is no way to be free'. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.

De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten."