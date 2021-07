Ook domein van de Planckaerts getroffen door wateroverlast: "Nog nooit zoiets gezien"

Hij is de kelder van de B&B aan het leegpompen als Radio 2 Oost-Vlaanderen Francesco Planckaert belt. "Maar het is helemaal niet erg, onze gebouwen staan hoog genoeg, we hebben geen schade." In de 20 jaar dat zijn gezin in Luxemburg woont, heeft hij dergelijke overstromingen nog nooit gezien. "Het water heeft nog nooit zo hoog gestaan, wij blijven gelukkig gespaard."

In de vallei zijn de chalets ook gespaard van water, maar de bus die laaggelegen staat en waarvan het de bedoeling is om hem te verhuren, "die heb ik gisteren goed vastgemaakt aan een boom, want die was weg anders. Die stond onder water. Ik kon er deze morgen niet meer bij, ik denk dat hij nu begint te drijven."