Ook Oost-Vlaamse jeugdkampen afgebroken door wateroverlast

De stad Deinze heeft gisteren 4 bussen ingelegd om 133 jongeren van KLJ en scouts Hansbeke die vastzaten in de Ardennen naar huis te brengen. “Een van de leiders had ons gebeld,” zei burgemeester Vermeulen, “ze zaten vast in een treinstation, want het treinverkeer was zwaar verstoord door het noodweer. We hebben dan beslist om bussen te sturen, dat was de beste en snelste oplossing.” Hun kamp was gisteren sowieso voorbij, dus ze waren al aan de afbraak begonnen. Gisteravond waren ze thuis. “Het was een opluchting voor de ouders, maar ook voor leiders en kinderen zelf.”

Net als die van Deinze geraakten de scouts van Destelbergen niet thuis per trein. De gemeente liet 130 leden van 3 scoutsgroepen terugkeren per bus. Burgemeester Elsie Sierens kon gisteren de ouders geruststellen: “de kinderen waren in veiligheid en kregen eten en drinken.”

Ook Gavere en Sint-Gillis-Waas legden bussen in voor scoutsgroepen die vervroegd terugkeerden. Andere jeugdverenigingen, zoals de scouts van Drongen schakelen ouders in om de kinderen op te halen. (Nog meer onder de foto)