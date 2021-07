Zondvloed houdt lelijk huis in ons land:  een overzicht per provincie 

Langs meer en meer waterlopen in Wallonië is het gevaar op overstromingen erg groot. In grote delen van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant geldt code rood voor overstromingen, zegt het bevoegde Waalse agentschap. Alleen Henegouwen blijft relatief gespaard. De provincie Luik is nagenoeg volledig rood gekleurd, op de Midden-Maas, in het westen van de provincie, na. Ook Waals-Brabant kleurt grotendeels rood, op het Zennegebied en het kanaal Brussel-Charleroi na.