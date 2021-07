Wateroverlast in Hasselt stilaan dramatisch: "Niet rijden door ondergelopen straten"

De grootste knelpunten zijn op dit moment de grotere wegen. Zo begint de N80 richting Sint-Truiden onder te lopen. Ook op de diepenbekerweg is er hinder. En Stevoort staat ondertussen helemaal blank. In Geistingen staat de popupbar op het dagstrand onder water. En ook de parkeergarage onder het Cegeka-gebouw ook ondergelopen.

"De oproepen blijven binnenkomen sinds 9 uur. Het gaat voornamelijk over de wegen, nog niet over huizen. Een veertigtal straten zijn op dit moment afgesloten, maar we houden ons hart vast voor de grote wegen", zegt de woordvoerder. "We hebben een vijftiental ploegen die paraat staan voor de plaatsen waar problemen gemeld worden."



Intussen roept de woordvoerder op om niet door ondergelopen straten te rijden. "We hebben al een aantal voertuigen daardoor moeten takelen. Dat is gevaarlijk en erg slecht voor uw voertuig. Doe dat niet", aldus Baens.