Leuven gooit "slimme vuilnisbakken" in de strijd tegen zwerfvuil

"Bovendien werken de vuilnisbakken op zonne-energie en kunnen we ook de nodige data verzamelen. Zo weten we welke vuilnisbakken er heel veel of net niet vaak gebruikt worden", vertelt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Vandaag zijn al 25 straatvegers en 10 extra collega's iedere dag in de weer om de vuilnisbakken in de stad meermaals per dag leeg te maken. Maar soms blijkt dat niet voldoende om overvolle vuilnisbakken te vermijden. En vuilnisbakken die uitpuilen, trekken zwerfvuil aan.