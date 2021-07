Is klimaatverandering de oorzaak van hevige regenval? "Wetenschappelijk is er een heel duidelijke link"

Hoe komt dat nu. "We zitten met een neerslagzone die rond een lagedrukgebied cirkelt. De neerslagzone zit helemaal vast en kan niet weg. Het gaat om een occlusiefront. Dat is een samensmelting van een warmtefront en een koudefront. Dat genereert altijd heel extreme hevige neerslag. Nu valt die neerslag niet over een groot gebied verspreid, maar valt die geconcentreerd op een plaats."

Volgens professor Thiery is het duidelijk dat de klimaatverandering fenomenen als de overmatige regenval in de hand werkt "Er is wetenschappelijk gezien een heel duidelijke link tussen dit soort fenomenen en de klimaatwetenschap. Deze fenomenen komen steeds vaker voor naarmate het klimaat verder opwarmt. Als het klimaat verder blijft opwarmen, zullen deze fenomenen verder blijven toenemen."

De wetenschappers verwachten vooral een daling van de koudegolven en een toename van hittegolven en een toename van droogte en extreme regenval.

"Dat klinkt raar, maar het zijn twee zijden van dezelfde medaille die de klimaatverandering is. Het principe is het volgende. Een warmere atmosfeer kan meer vocht bevatten, een grotere hoeveelheid water bevatten vooraleer die verzadigd geraakt. Dat betekent dat we langere perioden kunnen hebben zonder regen, maar wanneer het regent, is er meer water in de atmosfeer aanwezig die er in een pak kan uitvallen. Per graad opwarming van de atmosfeer, kan de atmosfeer zeven procent meer water vasthouden."

Warmere temperaturen en meer neerslag is niet tegenstrijdig volgens Thiery. "We verwachten voor België in de toekomst meer droge zomers. Tegelijkertijd valt er meer regen in hoge concentraties wanneer het regent. Dat maakt dat we dat water onmiddellijk kwijt zijn en dat op langere termijn onze watervoorraden niet opnieuw gaan kunnen aanvullen."