Vissers redden 50 kilo vis uit Schulensbroek: "Maar niet alle vissen hebben het overleefd"

In het Schulensbroek in Herk-de-Stad hebben vissers gisteren 50 kg levende vis uit het water gehaald. Maar nog eens 50 kg overleefde het niet. De vissen kwamen in het broek terecht omdat water van de Demer in het Schulensmeer werd geloosd. Daarna werden de sluizen naar het broek opengezet maar de vissen die daar terechtkwamen, raakten in ademnood.