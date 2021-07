Voeren moet water en smurrie ruimen

In de loop van de dag daalde het niveau van de Berwijn. In Voeren stopte het intussen met regenen maar blijft men wel alert. In de Dorpstraat, de Bijstraat, het Getske en naast het Kerkplein, aan café De Berwien aan de Voerenstraat werden verschillende woningen zwaar getroffen door de wateroverlast die de wassende Berwijn veroorzaakt had. “Er stond zo’n twintig centimeter water in onze klaslokalen. Toen het water wegtrok bleef de modder achter. Woensdag ben ik nog vlak voor de overstroming in het schooltje geweest, kon ik nog wat stoeltjes en materiaal op de tafeltjes zetten. Jammer maar het didactisch materiaal dat nat of vuil geworden is niet meer bruikbaar", zegt juf Marie-Ange.

Ook bij Albert Plusquin in de Dorpstraat en bij overburen Peggy en René is de schade groot. “Na de overstromingen in 2018 hebben we alles vernieuwd. We hebben woensdag zoveel mogelijk huisraad naar boven gedragen, maar op een bepaald moment kan je niet meer volgen,”,aldus Albert. “We hebben geen keuze en slaan er ons wel doorheen", zegt Peggy Spons. In het Getkse krijgt Jean-Pierre Duysens van Omroep Voeren hulp van zijn familie en van leden van het Voerens Amateur Toneel. “In de kelder staat het water nog bijna tot aan het plafond. Die kelder moet nog leeggepompt worden, vervolgens nog smurrie geruimd. Het technisch materiaal ligt momenteel op de binnenkoer, moet gecontroleerd worden. Het wordt dus opnieuw bang afwachten of verlichting en andere materiaal nog bruikbaar is", zucht Jean-Pierre. Ook bij bewoners langs de Veurs, de Voer (in de Vitchen en Ketten, aan de brug in de wijk Komberg) werd er met hulp van vrienden en familie opgeruimd. De meesten mensen konden de nacht doorbrengen bij familie of vrienden of in de provinciale school in Voeren. De stad hoopt intussen dat de hemelsluizen dicht blijven en er geen massa’s water uit de Waalse buurgemeenten en de Ardennen richting Voeren en Maas zullen stromen.