Voetbalclub City Pirates bestaat 100 jaar: "Via voetbal houden we Antwerpse jongeren uit de kansarmoede"

De City Pirates in Merksem vieren vandaag 100 jaar voetbal. De City Pirates is een sociaal project om Antwerpse kinderen en jongeren uit de kansarmoede te krijgen. "Via het voetbal bereiken we op dit moment 1.200 kinderen. We begeleiden hen onder meer op school, naar werk en vakantiejobs en helpen hen met integreren", vertelt Philip Van Dooren.